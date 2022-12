Si è tenuta oggi un'assemblea straordinaria della Lega Pro, in cui è però stata bocciata la proposta di un cambio di format della Serie C. Sono stati 34 i voti favorevoli, a fronte di 24 contrari e una scheda nulla, mentre per raggiungere il quorum sarebbero serviti 40 voti positivi. Approvate invece all’unanimità le proposte sulla riforma dei campionati, il progetto di sviluppo dei settori giovanili e il progetto per le seconde squadre.