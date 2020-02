La Juventus Under 23 sfida il Monza capolista dopo che in settimana ha battuto 4-0 la Feralpisalò qualificandosi alla finale di Coppa Italia di Serie C. La sfida di oggi andrà in scena alle ore 15 allo stadio Brianteo. Ilbianconero.com seguirà in diretta il match che sarà visibile in streaming anche per tutti gli abbonati di Eleven Sports che trasmetterà la partita in diretta. La Juve di Pecchia perse 4-1 all'andata, match nel quale andarono in gol Marchi, oggi alla Juve Under 23 e Mota Carvalho che invece è passato al Monza a gennaio.