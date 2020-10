di Cristiano Corbo

Ancora in rimonta, e ancora vittoria. La Juve Under 23 batte in trasferta la Giana Erminio: dopo il vantaggio firmato Ferrario, le due meraviglie di Marques (rovesciata) e Ranocchia. Ecco le pagelle.



ISRAEL 6.5 - Non ha bisogno di vestirsi da superman. La sfortuna è che, l'unica volta in cui viene seriamente chiamato in causa, la respinta si fa gol della Giana.



DRAGUSIN 7 - Questo ragazzo ha semplicemente tutto. Forza fisica, tempi, senso della posizione. E porta a casa un'altra prova da altra categoria.



CAPELLINI 6.5 - Le frecce della Giana non sono niente male, poi Ferrario è in serata. Tiene come può: e poteva andare peggio.



COCCOLO 6 - Mezzo voto in meno per il numero di occasioni della Giana arrivate nella sua zona. Per il resto, normale amministrazione.



DI PARDO 6.5 - Il sacrificio è cosa buona, ma le sovrapposizioni sono il suo pane. Alterna entrambi i compiti, con licenza di azzannare il secondo palo. Ottima prova.



PEETERS 5.5 - Filtro e costruzione, sembra un po' appesantito e lo dimostrano alcune uscite non esattamente lucide.



RANOCCHIA 7 - Tutta la partita in sordina, poi il colpo del campione. Il gol è da museo per idea ed esecuzione: gli auguriamo d'avere sempre questo coraggio.



CORREIA 7 - Scambi stretti, qualità nel fraseggio. E poi la corsa: devastante. Il vero crack di Zauli, l'uomo dal pensiero differente.

ROSA s.v. - Pochi minuti.



VRIONI 6 - Nel vivo, sempre. Ma poco incisivo, se non per qualche fumoso dribbling.

MOSTI 6 - Dà una mano, ma sulla trequarti serve più lucidità.



RAFIA 7 - Tra i migliori, senza contorno di dubbio alcuno. Inventa e gestisce, da attento e fantasioso regista offensivo. E quando innesca Correia...



MARQUES 7 - Consiglio spassionato: si faccia inviare una foto della rovesciata, la stampi, la metta in una cornice e poi la guardi tutte le volte in cui ha mezzo blackout. Dopo la meraviglia, il nulla. Ad oggi, tanto basta. Eccome se basta.

TONGYA s.v. - A dare manforte, negli ultimi istanti.



ZAULI 6.5 - Ancora sotto, ancora di rimonta. Ma questa è una squadra forte. E soprattutto ben allenata.



Giana Erminio: Zanellati 5, Perico 6, Montesano 6, Marchetti s.v. (15' Bonalumi 5.5), De Maria 5 (70' Ruocco 5.5); Pinto 6, Dalla Bona 5.5 (46′ Pirola 5), Rossini 6; Greselin 6 (70' Capano 6.5), Perna 6.5, Ferrario 7. A disp: Acerbis, Barazzetta, Finardi, Palazzolo, Zugaro, Corti, D'Ausilio, Di Maria. Allenatore: Cesare Albè 5.5.