La Juventus Under 23 aprirà le danze della ripartenza della Serie C. È quanto è stato deciso nel Consiglio federale andato in scena oggi, in cui è stato stabilito il futuro della Serie C. Dopo aver decretato la promozione in B di Monza, Vicenza e Reggina, si riprenderà con playoff e playout. Ad anticipare il tutto ci sarà la finale di Coppa Italia, il 27 giugno, tra la Juve Under 23 di Fabio Pecchia e la Ternana. Dall’1 luglio partiranno poi le fasi eliminatorie. Dalla Serie D, invece, salgono Palermo, Campodarsego, Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto.