Pochi istanti fa è arrivata la nota ufficiale del Giudice Sportivo in merito alle squalifiche inflitte nell'ultimo turno di Lega Pro, con il bianconero Guerra che è stato diffidato.GARE DEL 6 DICEMBRE 2023PROVVEDIMENTI DISCIPLINARIOPERATORI SANITARI NON ESPULSIAMMONIZIONE (I INFR)CERRAI ALESSANDRO (LUCCHESE)CALCIATORI NON ESPULSISEMERARO FRANCESCO (RIMINI)AMMONIZIONE (III INFR)HUIJSEN DEAN DONNY (JUVENTUS NEXT GEN)NONGE BOENDE JOSEPH (JUVENTUS NEXT GEN)GUADAGNI GIUSEPPE (LUCCHESE).