Primi tre punti stagionali per la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli, che ha vinto 2-1 in rimonta con la Pro Sesto grazie alle reti di Di Pardo e Correia che hanno ribaltato il risultato dopo il vantaggio firmato da de Respinis per gli ospiti. I bianconeri hanno chiuso la partita in dieci per l'espulsione di Alcibiade al 90'. Sul canale Twitter della Juventus si possono rivedere gli highlights della partita.



