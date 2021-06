Da Calciomercato.com arriva la descrizione di quella che sarà la nuova Serie C, per quanto ancora non ci siano ufficialità. Alla Juventus interessano soprattutto le notizie riguardanti l'Under 23: tornando alla divisione Nord, Centro e Sud per comporre i gironi, la squadra bianconera sarà inserita ancora nel Girone A, in cui tra le big dovrebbe esserci il Padova finalista perdente dei playoff. Inoltre sono previsti progetti per migliorare gli stadi. Come afferma il presidente della Lega Pro Ghirelli: "Lo sport, in particolare il calcio, può avere un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi tracciati nel Recovery Plan".