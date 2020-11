Dopo la vittoria contro il Ferencvaros la Juventus volta pagina. Oggi gli occhi sono puntati sull'Under 23 che recupera la decima giornata del Girone A di Serie C contro il Crotone: in tribuna spiccano Fabio Paratici e Pavel Nedved, che dopo aver seguito la vittoria per 3-2 con la Pistoiese di qualche giorno fa hanno deciso anche oggi di presentarsi al Moccagatta di Alessandria dove la squadra di Zauli gioca le gare casalinghe. La presenza del CFO e del vicepresidente è l'ennesimo segnale di un progetto ben definitivo da parte della società, che punta su un legame sempre più stretto tra U23 e prima squadra.