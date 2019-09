La Juventus Under 23 di Fabio Pecchia insegue i primi tre punti dopo due sconfitte consecutive contro Novara e Siena. Per la quarta giornata di campionato del Girone A della Serie C, allo stadio Moccagatta di Alessandria arriva una Pro Patria reduce da una sconfitta e due pareggi di fila nelle prime tre giornate (i bianconeri recupereranno la gara con l'Arezzo mercoledì prossimo). Ecco le formazioni ufficiali:



Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Rosa, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza; Zanimacchia, Lanini, Olivieri; Mota Carvalho. A disp. Nocchi, Dadone, Peeters, Portanova, Mulè, Bandeira, Rafia, Han, Delli Carri, Gerbi. All. Pecchia.



Pro Patria (3-4-1-2): Tornaghi, Lombardoni, Battistini, Boffelli; Cottarelli, Ghioldi, Bertoni, Galli; Le Noci; Defendi, Mastroianni. A disp. Angelina, Marcone, Molnar, Pedone, Brignoli, Le Noci, Parker, Spizzichino, Colombo, Molinari, ​Masetti, Kolaj. All. Javorcic.



56' Prima sostituzione per la Juve: fuori Lanini, dentro Rafia.



46' Si riparte con gli stessi ventidue in campo.

45+2' Il primo tempo si chiude sull'1-1.

45' PAREGGIO JUVE: Clemenza lancia Beruatto, palla al centro dove arriva Olivieri che trova l'angolino. 1-1!







40' Pro Patria in vantaggio: Loria respinge, ma Defendi è il più veloce ad arrivare sul pallone e metterlo in rete





32' La Pro Patria prende coraggio: Mastroianni sfiora il gol con Alcibiade che salva sulla linea.



25' Battistini la mette al centro, Ghioldi arriva sul pallone ma non a indirizzarlo verso la porta.



16' Bertoni perde palla ma Lanini grazia Tornaghi.



12' Fallo di Lombardini su Lanini: contrasto duro e cartellino giallo.



6' La Juve sfiora il gol: Toure per Lanini che si gira e tira in porta. Salvataggio sulla linea.



1' Partiti!