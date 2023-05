Pochi istanti fa è arrivata la ntoizia ufficiale della penalizzazione di 4 punti inflitta alla Reggina, come richiesto dalla Procura Federale. Di seguito il comunicato del club calabrese.'Il Tribunale Federale Nazionale ha confermato la richiesta della Procura Federale di altri 4 punti di penalizzazione da scontare in questa stagione. Appuntamento l'11 maggio in Corte Federale di Appello'.