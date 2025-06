Serie C, il verdetto della COVISOC: Spal esclusa dal campionato, al suo posto ci sarà l'Inter Under 23

Spal esclusa: entra l'Inter Under 23

Giornata importante per la Serie C: sono infatti arrivate le decisioni della Covisoc in merito alle domande d'iscrizione al campionato presentate dai club interessati.Alla fine è giunto l'ok per 56 casi sui 57 totali, con la SPAL a risultare l'unica esclusa dal lotto: la società ferrarese sarà così costretta a ripartire dai dilettanti, dopo tanti anni di professionismo culminati con le stagioni trascorse in Serie A.Di seguito tutti i verdetti della Covisoc relativi alle partecipanti ai tre gironi della Serie C 2025/26.

A prendere il posto della SPAL sarà l'Inter Under 23, formazione giovanile del club nerazzurro pronta a esordire nella prossima stagione.Ripescaggio avvenuto in base alla graduatoria stilata secondo il regolamento federale, che prevede - nell'ordine - l'ingresso in scena di una formazione Under 23, di una squadra proveniente dalla Serie D e di un club che nell'annata precedente ha disputato la Serie C.