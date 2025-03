Getty Images for Lega Serie A



Serie C, Girone C, come cambia la classifica?

Notizia di pochi istanti fa è quella dell'esclusione del Taranto dal campionato di Serie C. Taranto che militava nel Girone C cioè lo stesso della Juventus Next Gen. Come cambia ora la classifica di Serie C? Dove si posiziona la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla?Cerignola 60Avellino 55Monopoli 49Benevento 46Potenza 44Crotone 43Giugliano Picerno Catania (-1) e Trapani 38Sorrento 35Cavese e Juve Next Gen 33Foggia 30Altamura 29Latina 27Casertana 22Messina (-4) 15Turris (-11) 5