Dopo la bella vittoria al debutto, la Juve Under 23 prosegue il cammino nel Gruppo A di Serie C. Prima partita in trasferta: dalle 17.30, i ragazzi di Zauli sfideranno la Giana Erminio. Diretta testuale su IlBianconero.com.



LA CRONACA



29' - La Juve prova a scardinare la difesa della Giana. Di Pardo sfonda a destra, ma viene fermato in area da De Maria. Contatto duro: per l'arbitro non è rigore.



18' - GOL DELLA GIANA ERMINIO. Pinto recupera palla a centrocampo e s'infila tra le maglie della difesa bianconera: tiro all'altezza dell'area di rigore, ben parato da Israel. Sulla ribattuta, Ferrario non può sbagliare.



11' - Erroraccio in uscita della Giana, Rafia ruba palla sulla sinistra e s'invola. Ma l'ultimo passaggio non gli riesce...



10' - Occasione Giana: Ferraio calcia dal limite dell'area, Israel la lascia scorrere alla sua destra.



1' - Calcio d'inizio



GIANA-JUVE 0-0

Giana Erminio (4-3-1-2): Zanellati, Perico, Montesano, Marchetti (15' Bonalumi), De Maria; Pinto, Dalla Bona, Rossini; Greselin, Perna, Ferrario. A disp: Acerbis, Barazzetta, Finardi, Palazzolo, Zugaro, Corti, Capano, D'Ausilio, Pirola, Ruocco, Di Maria. Allenatore: Cesare Albè.

Juventus U23 (3-4-2-1): Israel; Dragusin, Capellini, Coccolo; Di Pardo Peeters, Ranocchia, Correia; Vrioni, Rafia; Marques. A disposizione: Nocchi, Bucosse, Rosa, Leone, Gozzi, Barbieri, Mosti, Tongya, Delli Carri. Allenatore: Lamberto Zauli.