Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino, dove ha parlato anche della variazione degli orari in cui verranno disputate le partite di Serie C, campionato in cui milita anche la Juve Next Gen.'Un primo obiettivo è stato raggiunto, perché non si gioca più la sera, ma se una società mi dovesse chiedere di giocare in notturna perché ci sarebeb sold-out noi non ci opporremmo, in quanto il nostro intento è riempire gli stadi. Serie C all'ora di pranzo? È un orario in fase di concretizzazione, è difficile cambiare uno stile di vita, ma si dovrebbe avere la forza di provarci anche perché la crisi energetica non si risolverà in tempi brevi'.