Francesco Ghirelli, a Sportitalia, ha parlato della situazione della Serie C: “Non sarebbe integrale ma riguarderebbe lo svolgimento di tutte le partite. Le alternative? Riuscire a far giocare anche un playoff parziale sarebbe la soluzione migliore ma non credo si possa fare. A decidere comunque saranno i presidenti che dovranno accettare o bocciare la proposta. Noi abbiamo convocato l’assemblea il 4 maggio. I presidenti saranno chiamati a discutere all’interno di un percorso democratico. Il giorno dopo ci sarà il consiglio federale che dovrà definire cosa si farà”.