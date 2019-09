Per Juventus Under 23-Pro Patria, quarta giornata del Girone A di Serie C in programma domenica alle 17.30, l'arbitro designato è Davide Moriconi di Roma 2, i guardalinee sono Rondino e Ferrari. I bianconeri di Pecchia sono ancora fermi a zero punti dopo le sconfitte contro Novara e Siena.