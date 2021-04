Penultima giornata del girone A di Serie C - che si è giocata questo pomeriggio in contemporanea - e tempo di primi verdetti. In particolare, a festeggiare è il Como che ha vinto il big match contro l'Alessandria con il risultato di 2 a 1 e si è aggiudicato l'accesso diretto in Serie B. Ancora tutto in ballo, invece, per quel che riguarda le ultime posizioni della classifica: infatti, si deciderà tutto nell'ultimo turno che si giocherà il prossimo weekend. La Juventus Under 23, grazie alla vittoria odierna per 1 a 0 contro la Carrarese, rimane appesa alle ultime posizioni del treno playoff e ci vorrà una vittoria contro il Piacenza per poter ufficialmente festeggiare lo storico traguardo.