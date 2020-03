Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro, parla a TuttoC: “Adesso bisognerà capire quando si ritornerà in campo, ma da parte di tutti c’è il desiderio di finire la stagione. Sia per i tifosi, sia per dare un senso di ritorno alla normalità. Credo faccia molto effetto ai tifosi non vedere il calcio giocato, questo sport è sempre stato il termometro del nostro paese: vederlo fermo da il senso dell’emergenza che stiamo vivendo. Noi vorremmo tornare sui campi, chiaramente in sicurezza, il prima possibile; intanto per dare seguito al campionato, per playoff e play out, per assegnare lo scudetto e per soddisfare i tifosi. Riteniamo evidentemente che una volta finita l’emergenza qualcuno avrà paura a ritornare alla normalità e il calcio potrà sicuramente allargare il cuore degli italiani e riportarli a vivere la vita che abbiamo conosciuto fino a qualche giorno fa”.