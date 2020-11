La Lega comunica che il nuovo orario per la gara di Serie C tra Pergolettese e Juventus Under 23:



"La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:



DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020

GIRONE C

TERAMO - CATANIA Domenica Ore 14.00



MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020

GIRONE A

PERGOLETTESE - JUVENTUS U23 (*) Ore 15.00



* Gara del 15.11.2020 (Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020) posticipata in applicazione della Circolare n. 7 del 22.09.2020