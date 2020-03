Dopo una conference call tenutasi in mattinata tra i vertici della Lega Pro e quelli dell'Assocalciatori, è stata diffusa questa nota ufficiale a proposito del futuro prossimo dei campionati di Serie C: "Preso atto delle disposizioni e raccomandazioni delle Autorità e della Federazione Medico Sportiva Italiana, che individuano nei giorni a venire il periodo del possibile “picco massimo” dei contagi da Coronavirus Covid-19, Lega Pro ed AIC hanno ritenuto doveroso e prudente per la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori dei club, posticipare alla data del 3 aprile p.v. il termine fino al quale dovrà essere osservata la sosta delle attività, rimanendo invariate le prescrizioni che i tesserati dovranno osservare".