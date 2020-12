Di proprietà della Juventus, Marco Olivieri si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Empoli. L'attaccante classe '99 è tornato in azzurro, dov'è cresciuto, in estate in prestito diventando subito protagonista della Serie B. Olivieri infatti è il re dei subentrati: nelle prime quindici giornate di campionato è entrato undici volte a partita in corso. La Juve lo monitora e studia la crescita del ragazzo, a fine stagione tornerà in bianconero e la società valuterà il suo futuro.