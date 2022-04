Un riconoscimento dedicato alla memoria del grande Paolo Rossi: è stato presentato oggi a Milano, presso gli uffici della Lega Calcio, il Premio Pablito, pensato per celebrare il miglior marcatore della Serie B. L'ex calciatore, fra le altre, della Juventus rappresenta infatti il giovane che partendo dal campionato cadetto si è lanciato verso i palcoscenici internazionali più prestigiosi, scrivendo pagine indelebili nella storia del calcio italiano, culminate con la vittoria del Campionato del Mondo 1982 da capocannoniere e la conquista del Pallone d'Oro. Come si legge in una nota ufficiale, Paolo Rossi è "l'emblema della mission che la Lega B porta avanti ogni giorno affinché i giovani talenti italiani possano ripercorrere le sue orme, diventando i campioni del domani".