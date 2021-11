La Juventus cade all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, 1-0 decide Duvan Zapata. I tifosi bianconeri colgono l'occasione per sommergere la squadra di fischi, con alcuni (non tutti) giocatori che prima di rientrare negli spogliatoi si soffermano a scusarsi col proprio pubblico. Nel mentre, dal settore ospiti giungono diversi cori di scherno da parte dei tifosi atalantini:Un successo del genere è di enorme prestigio per la Dea, che peraltro così alimenta pure qualche sogno scudetto...