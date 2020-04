1









L’assemblea dei club Serie B ha emanato un documento con il quale chiede alla Lega Serie A di rispettare i precedenti accordi: “L’Assemblea ha deciso di inviare a Lega Serie A e Federazione una lettere in cui si chiede, in continuità con le richieste già avanzate lo scorso febbraio, il rispetto degli accordi di separazione fra Serie A e B firmati dal 2009 e, inoltre, dei contributi solidaristici delle squadre promesse nella serie maggiore, temi questi fondamentali per la sostenibilità del sistema, soprattutto se posti in relazione ai rapporti fra leghe presenti in altri contesti europei dove si esprimono ben altri e più importanti valori”. Ciò che reclama la B alla A è l’1,5% dei diritti televisivi, ovvero a quanto originariamente pattuito nel 2009, per un totale di 16-17 milioni di euro. Ora si è passati dal 7,5 al 6 per cento.