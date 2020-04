Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1, soffermandosi sulla ripresa del campionato: “Voglio manifestare tutta la mia stima per chi sta lottando in prima linea contro il coronavirus. Medici, infermieri e forze dell’ordine, loro meritano ogni riconoscimento. Quello che penso sulla ripresa è che si ricomincerà solo quando le autorità politiche e sanitarie daranno il via libera, ovvero quando ci saranno le condizioni. Ci affidiamo al loro grande senso si responsabilità, supportato anche dal presidente della Figc Gravina. Speriamo di ridare all’Italia un po’ di felicità”.