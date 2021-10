Prosegue il periodo d'oro dei giovani della Juventus in prestito in Serie B. Dopo Fagioli e Ranocchia, è la volta dell'esterno Di Pardo, in prestito al Vicenza, mettersi in mostra. L'ex Juve Under 23, infatti, oggi ha messo il proprio nome nel tabellino dei marcatori nella partita vinta dal Vicenza 4 a 2 contro il Pordenone.