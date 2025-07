Serie A Women's Cup, al via la nuova competizione: il calendario della Juventus

Getty Images

Che cos'è la Serie A Women's Cup

Dal sito ufficiale della Juventus , tutti i dettagli in merito alla Serie A Women's Cup, nuova competizione calcistica femminile a cui prenderà parte anche la squadra bianconera di mister Massimiliano Canzi.Oggi, venerdì 4 luglio 2025, è stato reso noto il calendario della fase a gironi della prima edizione della, una nuova competizione – che si andrà ad aggiungere al campionato e alla Coppa Italia – a cui parteciperanno le dodici squadre iscritte alla Serie A 2025/2026.La Serie A Women's Cup, che prenderà il via tra sabato 23 e domenica 24 agosto, si articolerà in due fasi: nella prima, le dodici squadre – a cui è stata assegnata una posizione in graduatoria basata sul piazzamento nella scorsa stagione che è servita per determinare le diverse fasce del sorteggio – sono state suddivise in tre gironi da quattro partecipanti, con tre giornate di gara, seguite da una Final Four con semifinali e finale in gara unica a cui accederanno le vincenti dei tre gironi e la migliore seconda classificata.

Le squadre partecipanti

Il calendario della Juventus Women

PRIMA GIORNATA (24 agosto 2025): Parma-Juventus

SECONDA GIORNATA (7 settembre 2025): Juventus-Lazio

TERZA GIORNATA (14 settembre 2025): Juventus-Napoli Women

Dodici, come detto, le squadre partecipanti alla prima edizione della Serie A Women's Cup, basata sul piazzamento ottenuto nella stagione 2024/2025: Juventus, Inter, Roma, Fiorentina, Milan, Lazio, Como Women, Sassuolo, Napoli Women, Ternana Women, Parma e Genoa.Le campionesse d'Italia della Juventus Women sono state inserite nel Girone A della competizione con Lazio, Napoli Women e Parma.