Attraverso il proprio sito ufficiale la Sampdoria Women ha reso noto di aver sollevato dall'incarico Antonio Cincotta, allenatore della prima squadra. Il comunicato:L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico in essere con l’allenatore responsabile della prima squadra femminile Antonio Cincotta.Al tecnico che ha contribuito alla fondazione della squadra per la Serie A Femminile vanno i ringraziamenti per la serietà, la professionalità e l’abnegazione dimostrate durante il periodo di lavoro nel club.