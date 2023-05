L'ultima volta che due squadre italiane si sono affrontate in una semifinale europea era nel 2003. A quel tempo però laera una potenza economica. I ricavi ora sono completamente diversi rispetto a quel epoca. I. Differente anche il gap tra la prima della classe ed il fanalino di coda, nella nostra nazione la prima incassa 11 volte di più rispetto alla coda della classifica. In Inghilterra la differenza tra prima e ultima è pari a 5 volte.Se la prima potenza di, il Manchester City, ricava 723 milioni di euro annui, la Juventus, prima potenza italiana ha dei ricavi pari a 415 milioni annui. Seguono in Inghilterra Liverpool, Manchester United e Chelsea con 701, 689 e 568 milioni. In Italia invece Inter, Milan e Roma con 334, 292 e 200 milioni annui. Spostandosi verso la fine della classifica per quanto riguarda la Premier Norwich, Watford e Burnley con 158, 151 e 146 milioni. Differenti le cifre della Serie A, Empoli, Venezia e Spezia guadagnano 45, 43 e 38 milioni. Cifre nettamente inferiori, come riferisce Gazzetta.it che servono come monito per non pensare che il calcio italiano sia sul tetto d'Europa, nonostante i risultati delle competizioni europee. I ricavi lo dimostrano.