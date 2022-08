Dopo il pareggio del Milan, non tradiscono invece Inter e Roma: negli anticipi della quarta giornata di Serie A, nerazzurri e giallorossi hanno avuto la meglio senza troppi patemi rispettivamente su Cremonese e Monza. A San Siro la squadra di Inzaghi vince 3-1, grazie alle reti messe a segno da Correa e Barella nel primo tempo e Lautaro Martinez nella ripresa. Nel finale è Okereke ad accorciare le distanze. All'Olimpico è Paulo Dybala il protagonista della serata: primi due gol in maglia giallorossa e 100° centro in Serie A. Il 3-0 finale è firmato da Ibanez. In classifica, per ora, Roma davanti a tutti con 10 punti, mentre l'Inter (9) scavalca il Milan rimasto a 8.