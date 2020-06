Violare il protocollo avrà gli stessi effetti del truccare una gara. Come racconta La Gazzetta dello Sport, quanto approvato da Federcalcio e Lega, con l'okay del Comitato tecnico-scientifico, prevede controlli preventivi e periodici per l'effettuazione dei test molecolari - cioè i tamponi - che devono essere somministrati ai calciatori e allo staff ogni quattro giorni. Un'ommissione di questa periodicità sarebbe considerata grave violazione. Per questo, la Federazione ha deciso di rafforzare il pacchetto di mischia dei suoi collaboratori: ci saranno 31 commissari in più.