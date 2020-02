La 24a giornata di campionato si è aperta con la vittoria del Lecce nello scontro salvezza contro la Spal: 2-1 per la squadra di Liverani con Mancosu protagonista grazie al rigore col quale ha sbloccato la partita al 41' e all'assist per Majer nella ripresa. Nel mezzo, il gol di Petagna per il momentaneo pareggio. Nella gara delle 18 il Genoa travolge 3-0 in trasferta il Bologna di Sinisa Mihajlovic: gol di Soumaro, Sanabria e Criscito su rigore. Il posticipo di stasera è la sfida tra Atalanta e Roma con vista sulla Champions.