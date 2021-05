A Milano è in corso un vertice informale tra i rappresentanti di Serie A per ritrovare una progettazione condivisa. La location è quella di Palazzo Parigi, hotel del centro, sul tavolo diversi argomenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere riproposto il tema dei fondi, così come verrà risollevato l’argomento Superlega: “Scaroni, presidente del Milan, ha presentato le dimissioni da consigliere di Lega (ma sarà una prossima assemblea a discuterne); su Inter (che ha lasciato il progetto), Juventus e rispettivi rappresentati le posizioni sono ora molto diverse”.