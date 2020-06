E’ ripartita la Serie A. Dopo Torino e Parma, ora è il turno di Verona e Cagliari, due squadre che prima dello stop non se la passavano benissimo: da una parte i veneti, con una sola vittoria nelle ultime 5 (3 pareggi e un ko le altre), dall’altra i sardi, con 3 ko consecutivi, che hanno portato all’esonero di Rolando Maran, con un Walter Zenga scalpitante pronto al suo debutto.



GLI OBIETTIVI - Ambizioni europee per l’Hellas Verona, che in caso di vittoria si porterebbe a meno 1 dal Napoli sesto in classifica; ma anche per il Cagliari, che è vero che deve risalire la china, ma con i 3 punti raggiungerebbe proprio i rivali a 35 punti in classifica.