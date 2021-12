Movimenti di mercato, per quel che riguarda i dirigenti. Coinvolta anche la Juventus, secondo quello che riporta calciomercato.com:"La voce di un possibile addio da parte di Cristiano Giuntoli (cercato con forza dalla Juventus) ha varcato da tempo le soglie di Castel Volturno ed questo il motivo che già da qualche settimana spinge il Napoli a guardarsi attorno. Giusto non farsi trovare impreparati, se l’eventualità dovesse prendere piede, e allora all’ombra del Vesuvio è già tempo di incontri e sondaggi.SUGGESTIONI PER IL FUTURO - Il primo contatto, datato ormai di un paio di mesi, è avvenuto con Walter Sabatini, separatosi dal Bologna e desideroso di tornare presto a condurre le sorti di una grande di A. L’ex Inter e Roma rappresenta un’opzione affascinante ma rischiosa, per uno come lui potrebbe non essere semplice andare d’accordo con De Laurentiis. L’altro nome, stimato da tempo, è quello di Giovanni Sartori, divenuto ormai una colonna dell’Atalanta. Siamo ancora nell’ambito delle ipotesi, ma da Napoli continueranno a guardarsi attorno con molta attenzione."