L'Aia ha scelto Paolo Valeri come arbitro per la sfida di domani sera tra Sassuolo e Juventus, valida per la 33esima giornata di Serie A, con fischio d'inizio alle ore 21.45. Ci sarà invece Chiffi al Var. Nelle altre partite del turno, Irrati designato per Milan-Parma, Maresca per Roma-Verona e Abisso per Udinese-Lazio.



Bologna-Napoli (ore 19.30) Piccinini

Milan-Parma (ore 19.30) Irrati

Sampdoria-Cagliari (ore 19.30) Pairetto

Lecce-Fiorentina (ore 21.45) Guida

Roma-Verona (ore 21.45) Maresca

Sassuolo - Juventus (ore 21.45) Valeri

Udinese-Lazio (ore 21.45) Abisso.





LA DESIGNAZIONE PER SASSUOLO JUVE



SASSUOLO – JUVENTUS Mercoledì 15/07 h. 21.45

ARBITRO: VALERI

ASSISTENTI: RANGHETTI – LIBERTI

IV: SACCHI

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO