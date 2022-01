Rigore di Berardi, poi pareggio di Henderson, tutto nei primi 15 minuti. Dopodiché salgono in cattedra Raspadori e Scamacca, una doppietta a testa. Tra l'altro, il secondo, corteggiato dalla Juventus, è entrato in campo al 62': ha impiegato 5 minuti per segnare il momentaneo 1-3, chiudendo poi la gara al 90' con l'1-5 definitivo. Buone notizie anche per Mancini.



Scamacca è adesso a quota 8 reti in campionato, la metà di quelle realizzate da Vlahovic (ma ha giocato decisamente meno minuti rispetto al serbo, titolare fisso nella Fiorentina, di cui è anche rigorista).