C'è anche un po' dinella sfida appena iniziata al Via del Mare tra, anticipo del venerdì sera della quinta giornata di Serie A. Tre, infatti, gli ex bianconeri nelle due formazioni titolari: i padroni di casa hanno schierato Hamza, mentre gli ospiti Radue Koni, quest'ultimo mandato in prestito la scorsa estate nel club rossoblù che però ha l'obbligo di riscatto a determinate condizioni.