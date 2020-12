Il 22 febbraio si svolgeranno le elezioni per la carica di presidente della FIGC. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport, Alessandro Alciato, tutte le società di Serie A, all'unanimità, hanno scelto Gabriele Gravina come proprio candidato. Gravina occupa già la posizione di presidente federale dal 2018 e potrebbe, quindi, essere riconfermato. Lo sfidante è Cosimo Sibilia, oggi presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Queste le dichiarazioni di Gravina di alcuni giorni fa: "Se dovessi percepire entusiasmo per la continuità sarò ben felice di andare avanti. Se invece dovessi percepire che non c'è condivisione, non sul voto ma sul percorso da me tracciato, non ho nessuna voglia di ricoprire quel ruolo".