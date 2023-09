Anche al Mapei Stadium, prima del fischio d'inizio del match di domani tra, sarà osservato un. Lo ha disposto la- per questa come per tutte le altre gare di Serie A in programma nel week-end - per onorare la memoria di Giorgio, ex Presidente della Repubblica venuto a mancare nelle scorse ore all'età di 98 anni."Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano - le parole del "numero uno" della FIGC Gabriele-, in virtù del suo alto e generoso servizio alla Repubblica. Straordinario tifoso della maglia azzurra, ne ha esaltato i valori e ne ha condiviso passione ed emozioni con tutti gli italiani in diverse occasioni. Per tutti noi resterà sempre il Presidente Campione del Mondo".