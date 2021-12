Ildi private equityha completato la cessione del 100% di Sisal al gruppo britannico Flutter Entertainment per la cifra di 1,913 miliardi di euro. Un affare, riporta Il Sole 24 Ore, che ha avuto un rendimento importante per il private equity guidato da Giampiero: CVC ha rilevato la società nel 2016 per circa un miliardo e nel giro di 5 anni ha totalmente mutato il modello di business, puntando sule facendone il leader italiano.Secondo il quotidiano di Confindustria, CVC sarebbe pronto a valutare altre operazioni in Italia, e sarebbe interessato alla, investendo suidelle partite. Attualmente, riporta Calcio e Finanza, i diritti sono blindati fino alla stagione 2023-24, con DAZN che trasmette tutte le sfide del campionato, delle quali tre in co-esclusiva con Sky.