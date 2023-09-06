SABATO 23/9 18:00 SASSUOLO-JUVE (DAZN)
MARTEDì 26/9 20:45 JUVE-LECCE (DAZN)
DOMENICA 1/10 20:45 ATALANTA-JUVE (DAZN)
SABATO 7/10 18:00 JUVE-TORINO (SKY)
DOMENICA 22/10 20:45 MILAN-JUVE (DAZN)
SABATO 28/10 20:45 JUVE-VERONA (DAZN/SKY)
DOMENICA 5/11 20:45 FIORENTINA-JUVE (DAZN)
SABATO 11/11 18:00 JUVE-CAGLIARI (DAZN)
DOMENICA 26/11 20:45 JUVE-INTER (DAZN)
VENERDì 1/12 20:45 MONZA-JUVE
VENERDì 8/12 20:45 JUVE-NAPOLI
VENERDì 15/12 20:45 GENOA-JUVE
SABATO 23/12 12:30 JUVE-FROSINONE
SABATO 30/12 20:45 JUVE-ROMA
DOMENICA 7/01 20:45 SALERNITANA-JUVE