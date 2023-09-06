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La Lega Serie A ha comunicato il calendario di anticipi e posticipi del campionato dalla 5^ alla 19^ giornata. Qui sotto tutti gli impegni della Juve fino a inizio gennaio 2024.
                                                                                                                     
SABATO 23/9 18:00 SASSUOLO-JUVE (DAZN)

MARTEDì 26/9 20:45 JUVE-LECCE (DAZN)

DOMENICA 1/10 20:45 ATALANTA-JUVE (DAZN)

SABATO 7/10 18:00 JUVE-TORINO (SKY)

DOMENICA 22/10 20:45 MILAN-JUVE (DAZN)

SABATO 28/10 20:45 JUVE-VERONA (DAZN/SKY)

DOMENICA 5/11 20:45 FIORENTINA-JUVE (DAZN)

SABATO 11/11 18:00 JUVE-CAGLIARI (DAZN)

DOMENICA 26/11 20:45 JUVE-INTER (DAZN)

VENERDì 1/12 20:45 MONZA-JUVE

VENERDì 8/12 20:45 JUVE-NAPOLI

VENERDì 15/12 20:45 GENOA-JUVE

SABATO 23/12 12:30 JUVE-FROSINONE

SABATO 30/12 20:45 JUVE-ROMA

DOMENICA 7/01 20:45 SALERNITANA-JUVE