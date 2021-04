1









In vista della prossima stagione iniziano le novità varate dalla Lega Serie A, nell'ambito della costituzione della nuova Media Company. Molte attività e servizi saranno convogliati in un unico punto: le EI Towers di Lissone, in Brianza, che permettono la trasmissione delle reti Mediaset ma sono un prezioso appoggio anche per altri operatori delle telecomunicazioni. Dal 2021-2022, anche del campionato di calcio italiano. Nella creazione del nuovo centro di produzione della Lega rientra anche l'installazione di una sala Var centralizzata, progetto fortemente voluto da Figc e Aia.