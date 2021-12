L'ha comunicato ufficialmente l'esonero di Luca, che ha pagato la sconfitta di lunedì sera sul campo dell'Empoli (la sesta in stagione). L'allenatore, che aveva assunto l'incarico nel novembre 2019, lascia i friulani dopo, in cui ha collezionato 25 vittorie, altrettanti pareggi e 37 sconfitte. Ecco la nota della società: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".In vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan la squadra è stata momentaneamente affidata al vice di Gotti, Gabriele: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il sogno della società bianconera per la panchina è Dejan, mentre per le alternative si fanno i nomi di Paco Jemes, Marco Giampaolo, Rolando Maran e Roberto Donadoni.