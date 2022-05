La notizia era già circolata nelle scorse ore, adesso è ufficiale: il Cagliari ha esonerato Walter Mazzarri. Decisiva, per la scelta della società, la sconfitta subita dai rossoblù in casa per mano del Verona (2-1), arrivata dopo un periodo di generale difficoltà in cui si è inserita anche la partita persa contro la Juve il 9 aprile scorso. I sardi, al momento al 17° posto in Serie A, dovrebbero essere guidati per le ultime uscite della stagione dal tecnico della Primavera Alessandro Agostini (nonostante il club abbia ancora sotto contratto Leonardo Semplici). Ecco la nota ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Walter Mazzarri dal suo incarico di allenatore della prima squadra".