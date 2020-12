Sono stati resi noti gli anticipi e posticipi della 16^ alla 29^ giornata di Serie A, ossia dall'Epifania a Pasqua, con tanto di trasmissione televisiva:

16^ GIORNATA (mercoledì 6 gennaio 2021)

Cagliari-Benevento ore 12.30 SKY

Bologna-Udinese ore 15 DAZN

Lazio-Fiorentina DAZN

Crotone-Roma SKY

Sampdoria-Inter SKY

Atalanta-Parma SKY

Torino-Verona SKY

Sassuolo-Genoa SKY

Napoli-Spezia ore 18 DAZN

Milan-Juventus ore 20.45 SKY

17^ GIORNATA (da sabato 9 a lunedì 11 gennaio 2021)



Benevento-Atalanta, sabato 9 ore 15.00 - SKY

Genoa-Bologna, sabato 9 ore 18.00 - SKY

Milan-Torino, sabato 9 ore 20.45 - DAZN1

Roma-Inter, domenica 10 ore 12.30 - DAZN 1

Verona-Crotone, domenica 10 ore 15.00 - DAZN 1

Parma-Lazio, domenica 10 ore 15.00 - SKY

Udinese-Napoli, domenica 10 ore 15.00 - SKY

Fiorentina-Cagliari, domenica 10 ore 18.00 - SKY

Juventus-Sassuolo, domenica 10 ore 20.45 - SKY

Spezia-Sampdoria, lunedì 11 ore 20.45 - SKY



18^ GIORNATA (da venerdì 15 a lunedì 18 gennaio 2021)



Lazio-Roma, venerdì 15 ore 20.45 - SKY

Bologna-Verona, sabato 16 ore 15.00 - SKY

Torino-Spezia, sabato 16 ore 18.00 - SKY

Sampdoria-Udinese, sabato 16 ore 20.45 - DAZN1

Napoli-Fiorentina, domenica 17 ore 12.30 - DAZN 1

Sassuolo-Parma, domenica 17 ore 15.00 - DAZN 1

Crotone-Benevento, domenica 17 ore 15.00 - SKY

Atalanta-Genoa, domenica 17 ore 18.00 - SKY

Inter-Juventus, domenica 17 ore 20.45 - SKY

Cagliari-Milan, lunedì 18 ore 20.45 - SKY





UDINESE-ATALANTA, MERCOLEDì 20 GENNAIO (ore 15.00)

E' il recupero della 10^ giornata, non disputato per impraticabilità del campo





19^ GIORNATA (da venerdì 22 a domenica 24 gennaio 2021)



Benevento-Torino, venerdì 22 ore 20.45 - SKY

Roma-Spezia, sabato 23 - ore 15.00 - SKY

Milan-Atalanta, sabato 23 ore 18.00 - SKY

Udinese-Inter, sabato 23 ore 18.00 - SKY

Fiorentina-Crotone, sabato 23 ore 20.45 - DAZN1

Juventus-Bologna, domenica 24 ore 12.30 - DAZN 1

Genoa-Cagliari, domenica 24 ore 15.00 - DAZN 1

Verona-Napoli, domenica 24 ore 15.00 - SKY

Lazio-Sassuolo, domenica 24 ore 18.00 - SKY

Parma-Sampdoria, domenica 24 ore 20.45 - SKY



1^ GIORNATA RITORNO (da venerdì 29 a domenica 31 gennaio 2021)



Torino-Fiorentina, ven 29 ore 20.45 - SKY

Bologna-Milan, sab 30 ore 15.00 - SKY

Cagliari-Sassuolo, sab 30 ore 15.00 - SKY *

Crotone-Genoa, sab 30 ore 15.00 - SKY *

Sampdoria-Juventus, sab 30 ore 18.00 - SKY

Inter-Benevento, sab 30 ore 20.45 - DAZN1

Spezia-Udinese, dom 31 ore 12.30 - DAZN 1

Atalanta-Lazio, dom 31 ore 15.00 - DAZN 1

Napoli-Parma, dom 31 ore 18.00 - SKY

Roma-Verona, dom 31 ore 20.45 - SKY

* Il 31/1 alle 15 se Cagliari, Genoa e Sassuolo non vanno ai quarti di C. Italia



2^ GIORNATA RITORNO (da venerdì 5 a domenica 7 febbraio 2021)



Fiorentina-Inter, ven 5 ore 20.45 - SKY *

Milan-Crotone, ven 5 ore 20.45 - SKY *

Atalanta-Torino, sab 6 ore 15.00 - SKY

Sassuolo-Spezia, sab 6 ore 15.00 - SKY

Juventus-Roma, sab 6 ore 18.00 - SKY

Genoa-Napoli, sab 6 ore 20.45 - DAZN1

Benevento-Sampdoria, dom 7 ore 12.30 - DAZN 1

Udinese-Verona, dom 7 ore 15.00 - DAZN 1

Parma-Bologna, dom 7 ore 18.00 - SKY

Lazio-Cagliari, dom 7 ore 20.45 - SKY

* il 7/2 alle 15 se Fiorentina, Inter e Milan non vanno ai quarti di C. Italia



3^ GIORNATA RITORNO (da venerdì 12 a lunedì 15 febbraio 2021)



Bologna-Benevento, venerdì 12 ore 20.45 - SKY

Torino-Genoa, sabato 13 ore 15.00 - SKY

Napoli-Juventus, sabato 13 ore 18.00 - SKY

Spezia-Milan, sabato 13 ore 20.45 - DAZN1

Roma-Udinese, domenica 14 ore 12.30 - DAZN 1

Sampdoria-Fiorentina, domenica 14 ore 15.00 - DAZN 1

Cagliari-Atalanta, domenica 14 ore 15.00 - SKY

Crotone-Sassuolo, domenica 14 ore 18.00 - SKY

Inter-Lazio, domenica 14 ore 20.45 - SKY

Verona-Parma, lunedì 15 ore 20.45 - SKY



4^ GIORNATA RITORNO (da venerdì 19 a lunedì 22 febbraio 2021) Fiorentina-Spezia, venerdì 19 ore 18.30 - SKY

Cagliari-Torino, venerdì 19 ore 20.45 - SKY

Lazio-Sampdoria, sabato 20 ore 15.00 - SKY

Genoa-Verona, sabato 20 ore 18.00 - SKY

Sassuolo-Bologna, sabato 20 ore 20.45 - DAZN1

Parma-Udinese, domenica 21 ore 12.30 - DAZN 1

Milan-Inter, domenica 21 ore 15.00 - DAZN 1

Atalanta-Napoli, domenica 21 ore 18.00 - SKY

Benevento-Roma, domenica 21 ore 20.45 - SKY

Juventus-Crotone, lunedì 22 ore 20.45 - SKY



5^ GIORNATA RITORNO (da venerdì 26 a domenica 28 febbraio 2021)



Torino-Sassuolo, venerdì 26 ore 20.45 - SKY

Spezia-Parma, sabato 27 ore 15.00 - SKY

Bologna-Lazio, sabato 27 ore 18.00 - SKY

Verona-Juventus, sabato 27 ore 20.45 - DAZN1

Sampdoria-Atalanta, domenica 28 ore 12.30 - DAZN 1

Crotone-Cagliari, domenica 28 ore 15.00 - DAZN 1

Inter-Genoa, domenica 28 ore 15.00 - SKY

Udinese-Fiorentina, domenica 28 ore 15.00 - SKY

Napoli-Benevento, domenica 28 ore 18.00 - SKY

Roma-Milan, domenica 28 ore 20.45 - SKY



6^ GIORNATA RITORNO (da martedì 2 a giovedì 4 marzo 2021)



Lazio-Torino, martedì 2 TBD - SKY

Juventus-Spezia, martedì 2 TBD - SKY

Sassuolo-Napoli, mercoledì 3 TBD – DAZN1

Benevento-Verona, mercoledì 3 TBD - DAZN1

Atalanta-Crotone, mercoledì 3 TBD - SKY

Cagliari-Bologna, mercoledì 3 TBD - SKY

Fiorentina-Roma, mercoledì 3 TBD - SKY

Genoa-Sampdoria, mercoledì 3 TBD - SKY

Milan-Udinese, mercoledì 3 TBD - DANZ1

Parma-Inter, giovedì 4 TBD - SKY



7^ GIORNATA RITORNO (da sabato 6 a lunedì 8 marzo 2021)



Spezia-Benevento, sabato 6 ore 15.00 - SKY

Udinese-Sassuolo, sabato 6 ore 18.00 - SKY

Juventus-Lazio, sabato 6 ore 20.45 - DAZN1

Roma-Genoa, domenica 7 ore 12.30 - DAZN 1

Fiorentina-Parma, domenica 7 ore 15.00 - DAZN 1

Crotone-Torino, domenica 7 ore 15.00 - SKY

Verona-Milan, domenica 7 ore 15.00 - SKY

Sampdoria-Cagliari, domenica 7 ore 18.00 - SKY

Napoli-Bologna, domenica 7 ore 20.45 – SKY

Inter-Atalanta, lunedì 8 ore 20.45 - SKY



8^ GIORNATA RITORNO (da venerdì 12 a domenica 14 marzo 2021)



Lazio-Crotone, venerdì 12 ore 15 - SKY

Atalanta-Spezia, venerdì 12 ore 20.45 - SKY

Sassuolo-Verona, sabato 13 ore 15.00 - SKY

Benevento-Fiorentina, sabato 13 ore 18.00 - SKY

Genoa-Udinese, sabato 13 ore 20.45 - DAZN1

Bologna-Sampdoria, domenica 14 ore 12.30 - DAZN 1

Parma-Roma, domenica 14 ore 15.00 - DAZN 1

Torino-Inter, domenica 14 ore 15.00 - SKY

Cagliari-Juventus, domenica 14 ore 18.00 - SKY

Milan-Napoli, domenica 14 ore 20.45 – SKY



9^ GIORNATA RITORNO (da venerdì 19 a domenica 21 marzo 2021)



Parma-Genoa, venerdì 19 ore 20.45 - SKY

Crotone-Bologna, sabato 20 ore 15.00 - SKY

Spezia-Cagliari, sabato 20 ore 18.00 - SKY

Inter-Sassuolo, sabato 20 ore 20.45 - DAZN1

Verona-Atalanta, domenica 21 ore 12.30 - DAZN 1

Udinese-Lazio, domenica 21 ore 15.00 - DAZN 1

Juventus-Benevento, domenica 21 ore 15.00 - SKY

Sampdoria-Torino, domenica 21 ore 15.00 - SKY

Fiorentina-Milan, domenica 21 ore 18.00 - SKY

Roma-Napoli, domenica 21 ore 20.45 – SKY



10^ GIORNATA RITORNO (sabato 3 aprile 2021)



Milan-Sampdoria, sabato 3 ore 12.30 - SKY

Atalanta-Udinese, sabato 3 ore 15.00 - SKY

Benevento-Parma, sabato 3 ore 15.00 - SKY

Cagliari-Verona, sabato 3 ore 15.00 - DAZN1

Genoa-Fiorentina, sabato 3 ore 15.00 - SKY

Lazio-Spezia, sabato 3 ore 15.00 - DAZN1

Napoli-Crotone, sabato 3 ore 15.00 - SKY

Sassuolo-Roma, sabato 3 ore 15.00 - SKY

Torino-Juventus, sabato 3 ore 18.00 – DAZN1

Bologna-Inter, sabato 3 ore 20.45 – SKY