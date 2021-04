"In ottemperanza alla decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di Lega il 24 aprile 2021, si comunica che la gara di Campionato di Serie A TIM LAZIO-TORINO, valevole per la 6° giornata di ritorno e programmata per martedì 2 marzo 2021, sarà recuperata il giorno martedì 18 maggio 2021 alle ore 20.30"



Così la Lega Serie A stabilisce la data in cui si giocherà il match che era stato rinviato a causa del focolaio-covid nella squadra granata. La gara si disputerà dunque in mezzo alle ultime due giornate. Un giorno prima della finale di Coppa Italia Juventus-Atalanta.