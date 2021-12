Sono tre i giocatori squalificati, tutti per un turno in seguito ad espulsione, dal giudice sportivo di serie A,, in relazione agli scontri della 17^ giornata di campionato. Si tratta del romanista- doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo -, del giocatore del Sassuolo- per un fallo su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete - e diIsaac dell'Udinese, per aver spinto un avversario facendolo cadere a terra.Nessuno squalificato né tra le fila della, né tra le fila del: le due squadre si ritroveranno al Dall'Ara nel prossimo weekend, fischio d'inizio sabato 18 dicembre alle ore 18.