La calendarizzazione è ufficiale e definitiva: è arrivato un accordo sulla data d'inizio campionato, resta invece incertezza su quella di fine torneo, poiché i club preferiscono il 23 maggio mentre il presidente Figc Gravina opterebbe per il 16. La partenza invece è il 19 settembre. Previste tre soste per le nazionali e quattro turni infrasettimanali. Non si giocherà nel periodo natalizio, ma a inizio 2021 si disputeranno due giornate ravvicinate tra il 3 gennaio e l'Epifania. Soltanto un'eventuale decisione della Figc di anticipare al 16 maggio la fine potrebbe cambiare leggermente qualche data.