Alla fine la corda si è spezzata a favore di Dazn. Con 16 voti a favore e 4 contrati (Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo), l’assemblea della Lega Serie A ha assegnato il pacchetto dei diritti televisivi del massimo campionato di calcio italiano per il triennio 2021 al 2024 a Dazn. Accettata dunque l’offerta complessiva di 840 milioni di euro a stagione del colosso dello streaming, che ha battuto la concorrenza di Sky. Dazn trasmetterà tutte le partite di Serie A, in particolare 7 gare in esclusiva per ogni giornata più 3 in co-esclusiva con un’altra emittente. La Lega Serie A può discuterne fino alla scadenza fissata a lunedì 29 maro con Sky, che ha offerto 70 milioni di euro a stagione per questo pacchetto.​